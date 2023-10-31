立委江啟臣31日邀交通部公路局前往便道會勘中期復建計畫路線。（江啟臣服務處提供）

立委江啟臣31日邀交通部公路局前往便道會勘中期復建計畫路線。（江啟臣服務處提供）

立委江啟臣31日邀交通部公路局前往便道會勘中期復建計畫路線。（江啟臣服務處提供）

中橫台8線中斷至今已逾24年，地方對於中橫復建聲浪日益強烈，立委江啟臣31日邀交通部公路局前往便道會勘中期復建計畫路線。另行經中橫中巴「865路公車」，去年10月因便道靈甫橋路段坍方，路線封閉致停駛1年，可望於11月恢復通行。

江啟臣指出，推動中橫復建是使命，更是對鄉親的承諾，根據公路局對於地質安全評估報告，預期在2025年時崩塌機率小於1％，將可進行中期復健計畫，目前正由國家發展委員會進行審議中。

江啟臣表示，在地質地貌逐漸穩定前，為了提供大梨山地區居民安全、便利的道路使用，行政院在2008年核定便道搶通計畫，並於2012年5月完成便道搶通，以管制通行的方式供梨山地區民眾緊急救護、救難需求通行使用。

此外，也於2014年爭取3年10億「中横便道整體安全提升計畫」，又於2018年爭取2年4億經費強化便道安全，更在同年成功獲得行政院核准，爭取台中市「865路公車」重駛中橫便道，進一步帶動大梨山地區觀光發展。

不過，中橫中巴「865路公車」因去年10月中橫便道77K處(靈甫橋路段)遭坍方落石影響，導致路線封閉。江啟臣指出，「865路公車」是他過往極力向行政院爭取的一條觀光發展列車，更是一票難求，無奈停駛近1年，幸經反覆爭取與溝通，獲得谷關工務段正面回覆，工務段已於近日完成「中巴應變緊急事件SOP」，並去文相關單位，可望於11月恢復中巴通行。

谷關工務段段長張裕閔指出，過去5年14億的經費，已陸續施作超過14個明隧道，從鋼構到混凝土都有；有關17.2K橋梁落石致道路破損修復狀況，當時以5型鋼臨時支撐、鋪設鋼板，5天恢復小型車及中巴通行，後續分兩階段復建，共計5688萬元，由既有工程延伸補強進行安全強化。