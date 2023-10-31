桃園市成功獅子會捐贈救災器材給消防局第一大隊。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市成功獅子會捐贈救災器材給消防局第一大隊。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

成功獅子會長期參與社會公益活動，對消防人員守護市民及所付出的努力深感認同，今捐贈桃園市政府消防局第一大隊救災器材1批，在龜山分隊舉行捐贈儀式，並由會長許亨任代表捐贈，消防局第一大隊長賴志忠代表受贈，並回贈感謝狀，感謝成功獅子會的義舉。

另外，成功獅子會黃銘宏有感於屏東縣明揚大火造成消防弟兄殉職以及近百名民眾傷亡，特別額外捐贈119萬元的救災、救護及訓練器材，供第一大隊使用。

捐贈裝備包括常用於山域或高空作業使用的省力滑輪組、繩索作業所需長繩、輔助繩、繩索保護器、繩索行進相關器材以及車禍救援時龜山區需要的電動油壓頂舉桿、電動油壓剪、快速脫困帶與車禍救助手套等裝備。

宣導及訓練方面有充氣式安妮、哈姆立克背心及戰術體能訓練所需的啞鈴組，還有高級救護裝備包等，這些器材的補充大大提升消防單位的救災能量，也希望拋磚引玉，讓更多民間善心資源挹注在救災救護用途上。

賴志忠表示，龜山區有高速公路和萬壽路等交通流量高的道路橫貫，其地形以龜山丘陵與林口台地為主，這批器材將極大地提升消防局龜山、坪頂和迴龍分隊的對於車禍救助、丘陵地形的救災應對能力，使同仁能更安全、更高效的守護民眾生命與財產安全，再次對桃園市成功獅子會的慷慨捐贈表示衷心感謝。