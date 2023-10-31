日本琦玉縣蕨市一名8旬老翁在醫院開槍，又跑進一處郵局挾持女職員，警方深夜攻堅逮人。

（21:59更新）日本埼玉縣戶田市「戶田中央綜合醫院」周二（31日）下午2時許發生槍擊案，傷及醫生、病患各1人。槍手後來躲入醫院附近一處郵局並挾持至少2名職員為人質，東京警方已派專門處理綁架勒索案的SIT小組到場處置。日媒報導，郵局內2名人質均為女性職員，其中1人先行獲釋，另1名人質趁隙逃出。警方攻堅後逮捕86歲的槍手。

綜合日本放送協會（NHK）、《讀賣新聞》、TBS電視台、路透社報導，人質挾持事件發生於琦玉縣蕨市市中心，位於槍擊案現場、戶田中央綜合醫院以北約1.5公里處。當地時間晚間7時17分（台北時間晚間6時17分），一名女子走出郵局建物並旋即由警方保護、沒有受傷，據悉另一名30多歲女職員也未受傷，警方持續透過電話與槍手周旋。獲釋女子步出郵局時手裡似乎拿著東西，離開前還轉身朝大門裡面一鞠躬。

日本當地時間晚上9時許，另一名人質、30多歲的女職員趁隙逃出郵局，獲得警方保護，安然無恙。晚間10時20分過後，警方攻堅，並以脅迫人質的罪名逮捕今年86歲的嫌犯，扣押一把手槍。

稍早根據調查人員說法，槍手年齡80多歲，住在戶田市，目擊者稱槍手身穿白上衣與運動服外套，拿著疑似是槍枝的物件在郵局的窗邊揮舞。有報案民眾稱，槍手在樓高3層的郵局內走來走去，建物傳出多聲槍響。

槍擊事件發生前，位於醫院西北方約1公里一棟公寓發生火災，琦玉縣警正在調查兩起事件有無關聯。

文章來源：Suspected gunman takes hostages in Japanese post office
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