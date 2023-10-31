鹿港辜家第二代的辜寬敏，於今年2月27日病逝台北榮總，隨著他辭世，辜家第2代12名子女，全數走入歷史。辜寬敏身後留下近百億元財產，隨著遺產申報期限將至，卻驚傳辜寬敏的遺孀及兒子對如何分配遺產出現歧見。

根據《鏡周刊》報導調查，辜寬敏1994年底創立辜氏漁業公司，1995年在美國與王美琇結婚。台灣制憲基金會執行長林宜正說，辜留下的財產，多數都是婚後透過辜氏漁業公司累積，且公司是由辜寬敏獨資成立，所謂遺產應該包括公司；若有任何主張指公司不在遺產分配的範圍，在法律上可能都說不通。不過他也透露，這方面王美琇與辜的兒子們還在互相求取共識。依公開資料顯示，辜氏漁業公司每年約可穩定賺進4億元左右，辜寬敏身後公司的股份歸屬，成為各方矚目的焦點。

辜寬敏。 （中時資料照）

據了解，遺孀王美琇主張，辜寬敏的遺產，應優先考慮如何用以完成其志業，希望與辜寬敏的4個兒子達成共識，把財產按比例撥給基金會，由基金會董事會監督管理應用，之後再談其他的繼承分配問題。辜朝明雖願繼續按月撥款給基金會，但要求王美琇須先同意兒子們對遺產分配的主張。