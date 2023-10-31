到醫院做檢查若需要抽血時，較常見的是從手肘部分進行，有時若找不到血管也會改從手背抽，但你是否曾在腳背接受抽血呢？一名網友透露，因為抽血一直失敗的關係，最後醫護人員試到腳背才成功，讓他好奇應該怎麼做才能讓血管好抽一點；不少人則建議，可以透過運動來改善此狀況。

鄉民「marsonele」昨（30）日在PTT女板表示，接受抽血時，醫護人員入針挑啊挑的，但好幾次都失敗，最後更換抽血的部位，一直換到腳背才成功，「到底要怎麼做，才能讓血管好抽一點，一次就成功？」

其他人看完後全驚呼「第一次聽過抽腳背的」、「只聽過手背，我也很常被抽手背」、「我都是抽好幾次抽不到，最後抽手背，原來還會抽腳背的喔，好痛的感覺」、「我住院時營養針一天要重打兩次，說要重打時我一直哭」。

不少人則建議「我也是血管很沉很難上針，護理師說要多運動可以改善」、「運動，會讓血管明顯」、「抽血前一天儘量提重物」、「重訓，走路沒有用，可以雙手練握力」，還有人說「打針前熱敷」、「抽血前十分鐘喝熱水」、「建議可以甩甩手、握個暖暖包促進一下循環，可能比較好抽」。