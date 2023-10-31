國民黨籍立委羅明30日質詢主計長朱澤民，稱排骨越來越薄，朱澤民回說，這也是委員身材保持越來越苗條的原因！一番話引發爭議。國民黨台北市議員李彥秀指出，消費者物價指數從95.86成長到102.95，增幅7.4％左右；但肉類指數卻從91.42暴增到105.7，漲幅達15.6％。民進黨7年執政，肉類漲幅高於總指數2倍，讓物價原本較低的肉類如今已高於總物價。蔡政府還講出何不食肉糜的幹話，難道就是所謂20年來經濟最好？

「排骨變薄可以苗條瘦身？蔡政府官員講什麼幹話！」李彥秀今(31日)在臉書發文提到，羅明才委員質詢問：「排骨飯的排骨越來越薄」，主計長朱澤民答詢回：「所以這也是委員身材保持越來越苗條的原因」面對肉越來越貴的民生問題，政府官員竟然還敢在國會殿堂開民意代表身材玩笑。肉變貴了沒關係，肉變薄了沒關係，人民吃少點順便瘦身，這樣荒唐至極的邏輯，就是民進黨政府看待物價高漲的態度！

李彥秀指出，以消費者物價指數來看，從2016年到2022年，總指數從95.86成長到102.95，增幅7.4％左右。但「肉類指數」卻從91.42暴增到105.7，漲幅達15.6％。民進黨7年執政，肉類漲幅高於總指數2倍，讓物價原本較低的肉類，如今已高於總物價。

李彥秀強調，解決辦法？除了官員講幹話外，只見國內養豬場、養豬量屢創新低，然後農業部補貼進口豬卻又缺乏監督管理，造成食安危機，惡性循環。事實上，不只是肉類高漲，整體「食物類」的物價指數，也在同時間從94.56增加到105.66。

李彥秀表示，朱澤民任職的主計總處，此前就曾公開預警，由於食物類支出在中低所得家庭佔比較高，因此食物上漲，對其影響更大，尤其是低所得家庭。她直言，面對基層人民身陷物價高漲的痛楚，蔡政府非但不能苦民所苦，還講出「排骨薄了人變苗條」這種何不食肉糜的幹話。「請問蔡英文、賴清德，物價漲、百姓瘦，難道就是民進黨所謂的20年來經濟最好？」