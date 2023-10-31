東京政府推測1架俄羅斯直升機侵犯日本北海道最北邊島嶼領空提出抗議。日本防衛省稍早表示，一架懷疑的俄羅斯直升機於今天中午12時44分左右入進入日本的根室半島上空。為了警告該飛行器，日本的航空自衛隊派遣了戰鬥機，東京政府向莫斯科提出抗議並要求其採取措施以防止此類事件再次發生。

綜合日本《共同通訊社》和俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）31日報導，日本防衛省表示，推斷1架的俄羅斯直升機於本週二（31）中午闖入了北海道最北島嶼的領空，日本當局已經通過外交渠道向俄羅斯提出了嚴正抗議。

日本航空自衛隊出動了戰鬥機應對這一入侵。《共同通訊社》還談到，類似的事件也曾在2022年3月發生過，當時日本與許多西方國家在前1個月俄羅斯開始對烏克蘭發動侵略後，對俄羅斯實施經濟制裁。

去年的侵犯事件發生在一群由東京控制、莫斯科聲稱擁有的島嶼附近，這些島嶼被稱為日本的「北方領土」和俄羅斯的南千島群島。