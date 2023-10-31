知名節目《我愛黑澀會》捧紅不少「美眉」，之後在演藝圈也有亮眼發展，張甯兒（舊藝名筱婕）活躍平面模特兒界，近日她抽空和昔日成員ㄚ頭（詹子晴）、Apple（黃暐婷）聚餐，透露至今仍會收到「妳們是不是內鬥很嚴重」的疑問，對此，她也老實說了。

張甯兒近日和ㄚ頭、Apple聚會，並透露就算好久沒碰面，依舊還是嘰嘰喳喳，「才在跟Apple說我們幾個就像是遠房親戚，久久見一次那個熟悉的安全感依舊滿滿的」，她也表示到現在還是會被問是不是內鬥很嚴重，「老實說還真沒有，年紀太小，我們這幾個根本不會想到那些啦，光想每週的才藝就很頭疼了」。

張甯兒透露至今仍會被問美眉們是不是內鬥很嚴重。（圖／取自張甯兒IG）

由黑人陳建州主持的《我愛黑澀會》，2005年開播後就爆紅，現不少有名的女星大牙、小薰、昆凌、鬼鬼等也出身該節目，當年才15歲的筱婕是第一代黑澀會美眉，後來也成功加入「黑Girl」成功出道，成了隊內年紀最小的成員，不過2010年離開團體後，她轉往擔任平面模特兒，改藝名為張甯兒，活耀於時尚界，常分享穿搭，是不少年輕女性的流行指標之一