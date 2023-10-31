由於東北季風減弱，水氣稍減，明（1）日降雨範圍限縮至迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。氣象署表示，周四至下周日（2日至5日）天氣更趨穩定，各地多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，不過下周一（6日）又有下一波東北季風報到。

氣象署指出，明天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；溫度方面，各地低溫為21至23度，北部及東半部地區預測高溫為25至29度，體感較為舒適，中南部高溫仍可達30、31度，屬於溫暖微熱，中南部日夜溫差較大，此外恆春半島及澎湖、金門有較強陣風。

氣象署預測溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周四至下周日天氣更趨穩定，風向為偏東到東南風，各地多雲到晴，降雨減少，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨，周四東北部及東部地區亦有局部短暫雨；溫度方面，周四至下周日白天溫暖偏熱，西半部高溫均可達30、31度，東半部也有28、29度，白天溫暖微熱，早晚秋高氣爽，各地低溫約21至24度，日夜溫差較大。

下周一東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，迎風面東北部地區水氣增多有短暫雨，北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；下周二（7日）東北季風影響，迎風面北部及東北部天氣稍涼，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。