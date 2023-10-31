2024總統、立委大選持續倒數，長期研究台灣選情的日本政治學者小笠原欣幸近日發布最新看法，總統仍是認為民進黨賴清德當選機率大，但藍、白有機會拿下立法院多數。媒體人黃揚明分析，賴清德自曝心中秘密是「只有藍白合可以下架民進黨」，在野陣營拿下國會多數就是賴清德最害怕的結果。大部分選區是藍綠1對1，能夠集中在野力量，但關鍵就在於藍、白最終談出的合作方案，能否做到呼籲各自的支持者集中選票支持在野黨候選人。

繼昨(30)日，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議後，今晚10點，國民黨總統參選人侯友宜與朱立倫、柯文哲，3巨頭將進行會面，雙方主帥首次談判。在前次會議中兩黨都同意於2024大選共同努力，將立委席次最大化，外界也關注今晚主帥會面，能否談成總統組合或是宣告破局。

黃揚明今下午在政論節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨在本屆立法院是微弱過半，民進黨是62席、加上盟友共65席，雖是穩定超過半數的56席，但只要2024有十席掉下來，加上盟友綠營都無法過半，「這是賴清德最害怕的結果」。

黃揚明指出，賴清德最近用「魔鏡」說中國共產黨最希望藍白合，但反過來講，賴的意思就是「只有藍白合可以下架民進黨」，這就是賴清德心中的恐懼，賴已經把自己心中的秘密講出來，只是用中共的名義幫自己扛。

黃揚明說，綠營都知道藍白整合不只是影響總統局，也會連帶影響立委選情，對民進黨更不利，現在已經到最後關頭，各政黨都要想清楚自己的戰略布局，雖民進黨不好選，但在野陣營也不能過度樂觀。

黃揚明也說，賴清德雖民調領先，但只是因為在野分裂才漁翁得利，但支持政黨輪替、下架民進黨的比例超過5成，區域立委若是藍綠1對1，綠營小雞如果不夠強就會被淹沒，而藍白營立委布局是以藍營為主，僅個位數選區是藍、白都提名，大部分選區裡在野的力量可以凝聚。接下來就是看後續藍白合作的方案，像是討論出「總統各自登山，但一起把國會拚過半」，關鍵就會在於藍、白各自向支持者喊話，要共同支持該選區在野陣營的候選人；如果都沒有講，那支持就隨便投了。