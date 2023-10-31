民進黨總統參選人賴清德31日傍晚到台東展開一系列選舉行程，第2站到南清宮拜拜，賴清德向民眾推薦民進黨提名立委參選人賴坤成，強調「雙賴，雙雙高票當選」。

賴清德先前曾提出明年開始私立大學每人1年補助3萬5000元，今天他加碼提出，不論公、私立大學學生，只要家戶年收入低於70萬元者，1年都可申請補助2萬元。若是家戶年收入70至90萬元的，無論公私立都可獲得1年1萬5000元的補助，及高中職全面免學費，獲得支持者掌聲。

針對台東醫療，他提出將馬偕醫院升級成準醫學中心，推長照3.0，興建花東快速道路等都是台東人民的期望，共提出教育、醫療、長照、花東快速道路小型水力發電廠等多項政見。

賴清德除了向民眾推薦賴坤成，他也笑說，沒看過立委參選人政見這麼厚一疊，好像在選縣長。

賴清德31日展開台東拜票行程，首站到台東縣成功鎮參加東海岸後援會成立大會、接著到台東南清宮、再到娜路彎酒店參加信賴姐妹會成立大會。