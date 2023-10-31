網紅陳沂和鄭家純兩人經常在網上隔空交火，最終鬧上法院。今（31日）鄭家純又在臉書挑起戰火，發文稱「三斤笑林襄很俗」，陳沂則火速趕到現場發文直球對決。

藝人雞排妹（鄭采勻）因為公開陳沂手機號碼，被依違反《個資法》遭起訴，二審遭判3個月徒刑，得易科罰金，陳沂除了一連發出多篇貼文嘲諷雞排妹，還不忘送「黑菊花盆栽」給對方律師。

今（31日）雞排妹再度引戰，透過臉書曬出一張對話截圖，發文稱「跟大家分享笑話『三斤笑林襄很俗』三斤的年紀生得出林襄，身為長輩又跟她無怨無仇，需要在仇恨群組這樣講話？」，雞排妹更暗諷「人如果長期沒有自知之明還尖酸刻薄，主張霸凌也是言論自由，面相變眼歪嘴斜之外，還會越來越浮腫」。

陳沂收到消息後，馬上發文回擊「雞排妹鄭家純變成前科犯後心有不甘，開始斷章取義亂爆料，說我笑林襄很俗。在此還原真相，當時是在群組討論雞排妹沒讀書老了就是俗。我在後面還有說看過林襄受訪，感覺挺單純，無邪氣，單純無腦我覺得挺好」。

陳沂也抓緊機會狠桶一刀，笑稱「最恨林襄的應該是雞排妹吧？那些會買她飛機杯的肥宅粉絲，都被林襄搶走了捏。畢竟人家青春無敵，比妳可愛身材好，腿又細又長沒有五五身問題。也不會邊賣弄身材，邊罵粉絲噁男」。兩人再度隔空交戰，許多網友則是心疼林襄平白無故「躺著也中槍」。