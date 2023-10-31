立法院長游錫堃今(31)日接見歐洲議會友台小組，歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫表示，俄烏戰爭和以巴衝突顯見全球的和平安全更顯脆弱，他們也重視台灣海峽可以維持和平，願意和台灣深化關係，歐洲議會更希望盡快展開協商。游錫堃強調，歐盟是台灣堅定的盟友，呼籲民主同盟國持續團結，共同遏止威權體制對外擴張。

歐洲議會友台小組今赴立法院與各黨派立委分別就國防安全、民主倡議、氣候變遷及能源永續發展、台灣總統大選選情等議題交換意見。

柯契夫表示，與理念相近的民主夥伴合作變得更加重要，以確保衝突可以用和平的方式解決，他們不會接受任何人單方面試圖改變目前的現狀，歐洲議會近幾年也在各種場合替台灣發聲，呼籲讓台灣加入國際組織，真心期盼台灣能參加世界貿易組織、國際民航組織、國際刑警組織和聯合國氣候變遷綱要公約等國際組織，歐盟議會也希望盡快展開與台灣的雙邊投資協議，盼未來有更多具體成果。

游錫堃說，過去2年來，歐洲議會通過25項友我決議案，不僅支持台灣的國際參與、關切印太安全及台海情勢，更敦促台灣與歐盟加強半導體經濟合作，同時呼籲盡速洽簽台歐盟雙邊投資協定(BIA)等，幫助台歐間建立更緊密友好的關係。

游錫堃表示，柯契夫2010年擔任歐洲議會審議「歐盟給予台灣免申根簽證法案」的外交委員會報告人時，大力幫忙，表決通過台灣免簽證案，我國人享有前往30多個歐洲國家免簽入境的優惠待遇，對於增進台灣與歐洲各國的交流合作，具有重大意義。

對於台海危機，游錫堃強調，這不只是台灣及印太地區要面對的問題，更是全世界的議題，中國稱霸全球的野心已經昭然若揭，但愈來愈多西方國家家高度關注中國對台灣、印太區域及全球和平穩定所造成的威脅，台灣會繼續堅定守護台海及印太區域的和平穩定。