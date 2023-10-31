日前鬧出澎湖中屯風機停擺，導致花百億打造的台澎海底電網閒置質疑，對此台電已決定策略，把屆齡20年的中屯8支風機，採「挪新換舊」方式，從其它地方退役風機可用零件拆過來替換，希望至少能救活幾支，讓它們「加減轉」，發揮剩餘效益。

澎湖現有17支陸域風機，停擺的是中屯8支超過20年老舊風機，台電指出，原本這8支本有原地更新計劃，但因民航局頒發雷達航高限制新規，加以環評法加嚴風機與民宅距離，地方說明會也有反對意見，所以已作罷。

至於台澎海底電纜閒置一事，台電解釋，17支風機扣除中屯，湖西有6支，使用才12年，尚未屆齡。剩下3支是龍門站今年新建的，每支容量3MW(千瓩)，遠大於中屯1支啥0.6MW，等於3支勝過8支，風電送的量比原先還多，此說法是誤解。

後續台電還有講美、大赤崁兩座風力發電站新建計劃，可是目前選舉當前，也有民意反對，台電暫時擱置，期間會再跟風電設備商討論適切做法，之後再決定。