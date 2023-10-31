在新能源汽車快速成長的巨大推力下，中國的汽車行業飛速發展已成為全球矚目的現象。中國大陸乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹發文表示，今年1-9月世界汽車銷量已達6532萬台，同比增長11%，而中國品牌汽車表現優異，佔全球汽車銷售總量的32%，9月單月銷售佔比更達到35%。

據《快科技》報導，今年9月全球汽車銷量達到809萬台，同比增長11%，增速與全年增速相仿。從世界範圍角度來看，9月中國汽車市場恢復較強，比亞迪和上汽集團等中國車企回升效果最為突出，以豐田和鈴木起亞為代表的亞洲集團表現仍較差。

報導分析稱，今年初購車優惠政策退出，導致中國汽車銷量暴跌，1月份額下降到29%；2-4月回暖到32%的較好水準；5-7月回升到33%，8-9月的中國汽車占世界比例35%。這顯示政策退出後的中國車市已逐步恢復，加之出口較強，因此市場持續走強，8-9 月中國占比世界份額偏較高。

據此前乘聯會公佈的資料來看，9月份大陸狹義乘用車市場零售銷量達201.8萬輛，同比增長5.0%，環比增長5.0%。1-9月份累計銷量1523.3萬輛，同比增長2.4%，比亞迪、一汽大眾、吉利汽車、長安汽車、上汽大眾位列前5名。

在新能源汽車領域，大陸9月份前10名分別是比亞迪、埃安、吉利、特斯拉中國、長安、上汽通用五菱、理想、長城、零跑、蔚來。1-9月累計銷量前10名分別是比亞迪、特斯拉中國、埃安、上汽通用五菱、吉利、長安、理想、長城、蔚來和哪吒。