美國蒙大拿州長詹福特今天透露，臺灣將資助蒙大拿州兩項計畫，包括開設華語課程，以及蒙大拿理工大學與臺灣明新科大將針對國際商務及半導體人才進行短期交流。

全球光學產業產值預計2025年將從1.5兆美元增長到近2兆美元。此行也將與「台美產業合作推動辦公室」及「光電科技工業協進會」簽署相關合作備忘錄，進一步深化雙方關係。

蔡英文總統今天接見「美國蒙大拿州州長詹福特訪問團」提到，臺灣和蒙大拿州長期在農業和觀光產業，有非常緊密的合作，蒙大拿州更是美國光電、光學產業的重要聚落，並且積極發展生技、雲端運算及航太工業等產業。

她說，詹福特上任後，努力推行稅制優惠法案及鬆綁相關法規，不僅增加工作機會，更提升投資環境。臺灣是蒙大拿州第7大貿易夥伴，相信隨著雙邊的投資環境更加完善，臺灣和蒙大拿州能夠在光電、光學及半導體等關鍵產業，持續深化夥伴關係，共創雙贏發展。

蔡英文認為，詹福特此次率團來訪是提升雙邊關係的重要一步，也希望在雙方的努力下，未來臺灣和蒙大拿州的合作交流走得更廣更遠。

詹福特致詞時表示，蒙大拿州州議會每兩年都會通過友臺決議案，強化臺灣與蒙大拿州的關係及表達對臺灣的支持。他在上任的第一年就重啟蒙大拿州在臺北的亞太商務辦事處，這也為臺灣及蒙大拿州的人民帶來新的機會。

他提到，蒙大拿州金三角位於黃石國家公園以北約4小時車程，每年種植超過200萬英畝的小麥，晝夜溫差大的氣候也造就了品質絕佳的小麥。今年，臺灣的麵粉廠商也組團到蒙大拿州，參訪進口小麥的產地。

除此之外，他說，雙方在教育、生技及光學等產業也快速增長。臺灣外交部與教育部持續資助蒙大拿州兩項計畫，其中一項為明年初蒙大拿大學將為該州高中及大學學生開設華語課程；另一項則是蒙大拿理工大學與臺灣明新科技大學將針對國際商務及半導體人才進行短期交流。

詹福特表示，展望全球，預計到2025年，教育將成為產值七兆美元的產業，蒙大拿州在此不會缺席，將會進行一連串計畫與各國進行交流；生技方面也正在擴展，而且處於尖端研究的領先地位。

他強調，蒙大拿州在光學、光電及量子計算在美國的人均密度也是名列前茅。光學在21世紀的重要性如同20世紀的電子產業。到2025年，全球光學產業的產值預計將從1.5兆美元增長到近2兆美元。因此，發展光學產業是蒙大拿州的當務之急，而臺灣是此一領域的關鍵合作夥伴。

他透露，此行訪臺，將與「台美產業合作推動辦公室」及「光電科技工業協進會」簽署相關合作備忘錄，進一步深化雙方關係。訪團成員對於蒙大拿州與臺灣未來都充滿信心，也很興奮雙方夥伴關係所帶來的各種可能性。

訪團一行尚包括蒙大拿州商務廳長歐碩文、農業廳長柯綺莉、媒體傳播廳長杜嘉瑞、亞太商務辦事處代表王美美、蒙大拿光學工業聯盟會長姚傑森、蒙大拿生物科技聯盟理事會成員艾史堤等人。