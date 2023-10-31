粉專「不禮貌鄉民團」30日貼出一張照片，提及民進黨立院總召柯建銘帶著新竹市立委參選人林志潔，到三光機構三合會的聯誼餐敘致詞，批評參選人去黑道聯誼餐敘上拜票求支持，直酸「什麼清新學者？真的笑話一場！」對此林志潔發文回應稱，就算在場有八大業者又如何，只要行為合法，都是自己的選民。網友直酸「有選票就好」、「又雙標」、「信黨者皆合法」、「賴清德又被打臉了？排黑條款自家人都當耳邊風！」

林志潔說，當晚應陽明交大學生家長的邀請，到家欣樓出席他們的家族餐會，總召柯建銘和議員鄭美娟也陪她一起前往，剛好餐會隔壁也有別的聚餐，就很熱情邀請她們進去和大家打招呼。她解釋，自己是看到人就衝去發面紙，當然不能放過這個機會，立刻拉着大家一起去自我介紹向大家問候，而現場完全就是吃飯場合，雖然男性較多，但沒有什麼奇特的狀況，前後十分鐘就結束，「歡迎大家查證，相信家欣樓有監視器。」

「就算在座有八大行業的業者又有什麼問題？只要行為合法，都是她的選民，為什麼不能對八大行業的選民介紹自己？」林志潔說，造謠也要看對象，自己教書18年，身為中央部會廉政委員、評議中心董事長，金流與人際往來清楚，絕對禁得起檢驗，也很歡迎市長高虹安與新竹市的各立委參選人，用同樣的標準來讓大家檢驗。還提到，她非常感謝前市長林智堅帶領前市府團隊對新竹的貢獻，但自己真的不是林智堅的堂姐。

粉專「綠能你不能」今(31日)發文直呼「可憐啊～賴清德又被打臉了？說要排黑條款，結果自家人都在當耳邊風啊！」我們偉大的柯總召最好會鳥你賴清德？是說林智堅接班人，林志潔不是標榜律師學者、清白高尚從政？遇到大哥膝蓋軟？「也是啦，市區看板掛那麼多，資源哪裡來？」

PTT鄉民表示「一切合法」、「好了啦」、「跟黑道吃飯沒問題，有選票就好」、「又雙標了」、「民進黨的黑道就不是黑道，笑死」、「合法黑道，嘻嘻」、「信黨者皆合法」、「黨用討債更生人」、「球給志潔」、「民進堂就是合法懂？」、「眼前的黑不是黑，你說的白是什麼白？」