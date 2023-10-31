鴻海創辦人郭台銘正拚總統參選連署，但傳出多起賄選風波，新竹縣鎮代會主席王增基日前因此遭羈押，檢警向上追查後發現，曾因替郭台銘站台遭國民黨停權2年的前中常委范成連也涉案，30日晚間將人帶回後，今(31)日下午遭新竹地院裁准羈押禁見。對此，國民黨稍早也做出回應。

針對范成連因涉郭台銘連署賄選案，遭羈押禁見，國民黨發言人楊智伃表示，「尊重司法調查、毋枉毋縱。涉及黨紀的部份，考紀會也會密切注意、蒐集新的事證，積極處理」。

郭台銘9月初前往新埔義民廟參加義民祭，當時范成連緊黏郭身旁，遭國民黨開鍘，對范成連停權兩年處分，連帶同時喪失中央常務委員與中央客家事務委員會主任委員身分。

國民黨中常委范成連。（中時資料照）

新埔鎮代王增基因協助鴻海創辦人郭台銘連署，涉嫌提供連署民眾400元獎金，遭新竹地檢署據報指揮檢警查獲現金和連署書等證物，認王違反總統副總統選舉罷免法，涉嫌重大，向新竹地方法院聲押禁見，地院10月17日准押禁見，成為全台首例的連署涉賄案。新竹地檢持續向上追查，發現范成連也涉入其中，並指揮刑事局等單位全力偵辦調查。據了解，范成連為10月30日晚間被帶回新竹地檢署複訊，隨即被檢察官聲押，並於31日中午開羈押庭，下午3時許羈押禁見。