Gucci經典Horsebit 1955馬銜鍊系列再添新成員，斜方造型的獨特外型有些「怪奇」，品牌也特別邀請「怪奇比莉」Billie Eilish演繹。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真） 
Gucci經典Horsebit 1955馬銜鍊系列再添新成員，斜方造型的獨特外型有些「怪奇」，品牌也特別邀請「怪奇比莉」Billie Eilish演繹。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真） 
Gucci Horsebit 1955 全新怪奇包，以不含動物成分的全新DEMETRA材質打造，12萬1100元。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真）
Gucci Horsebit 1955 全新怪奇包，以不含動物成分的全新DEMETRA材質打造，12萬1100元。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真）
Gucci Horsebit 1955 全新怪奇包，老花配色以不含動物成分的全新DEMETRA材質打造，10萬7300元。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真） 
Gucci Horsebit 1955 全新怪奇包，老花配色以不含動物成分的全新DEMETRA材質打造，10萬7300元。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真） 
ELLA演繹Gucci Horsebit 1955經典肩背包。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真） 
ELLA演繹Gucci Horsebit 1955經典肩背包。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真） 
坤達演繹Gucci Horsebit 1955經典肩背包。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真）
坤達演繹Gucci Horsebit 1955經典肩背包。（Gucci 提供／林欣儀台北傳真）

日前傳出分手消息的怪奇比莉情場失意事業得意，近期與時尚品牌Gucci密切合作的她，登上品牌最新的全新廣告，為品牌經典的Horsebit 1955馬銜鍊系列拍攝畫報，新包款與經典款式外型上更獨具一格，斜方的造型甚至被暱稱為「怪奇包」，讓不少網友直呼「這包的形象大片主角非怪奇比莉莫屬！」

Gucci品牌旗下最經典單品之一的Horsebit 1955馬銜鍊，品牌近期新上市的全新包款跳脫原先框架，以斜方造型在秀場亮相時，就備受時尚圈矚目;近期品牌進一步公開新亮相的兩只「怪奇包」，是以品牌旗下首度使用的永續材質Demetra打造，該面料讓品牌工匠、技術人員花費兩年時間研究而成，除不含動物成分之外，還能保有皮革的柔軟與彈性，並突破過往環保材質常見不耐用、不易量產的難題，突破性的面料運用、外型，以及永續精神，讓Gucci邀請同樣倡議永續的怪奇比莉演繹。

今年是GUCCI經典的馬銜鍊樂福鞋問世70周年，這個從1953年推出的馬銜鍊元素，更在1955年延伸至包款上，成為品牌最經典、熱銷的單品之一，Gucci Horsebit 1955經典肩背包也成為不少藝人名媛的衣櫃必備單品，如Ella陳嘉樺、坤達、韓團NewJeans成員Hanni、演員邱偲琹都都曾選揹大小、色彩不同的同款設計亮相。

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#GUCCI # 怪奇比莉