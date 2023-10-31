外界關注兩岸經濟合作架構協議（ECFA）未來走向，東莞台協會長陳宏欽今日表示，他很擔心ECFA中止，因為這對兩岸經貿的影響甚鉅，希望兩岸透過對話協商解決問題。台企聯會長李政宏則說，貿易還是要站在公平、對等的立場上來講，「不要老是吃人家豆腐、要罵人家」，這樣不太公平。

大陸商務部8月宣布，將結合對台貿易壁壘調查情況，研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，國台辦其後也表示支持。相關表態引發台商擔憂。

對於大陸研究中止ECFA，陳宏欽今日出席桂台經貿文化合作論壇時受訪表示，他當然很擔心，因為這對兩岸經貿的影響很大，他期待ECFA能夠繼續，尤其有一部分的農產品也被禁止輸入大陸，他希望未來能夠透過兩岸的協商，把已經被禁止的項目恢復。

不過陳宏欽強調，關鍵仍在於兩岸要有對話與交流，如果沒有對話交流，將會影響廣大的台商、台企，或是農民拓展大陸的好機會，「我們的期待是能夠透過對話協商，那當局就應該要重視這個問題」。

談及ECFA議題時，李政宏認為，不管怎麼樣，貿易還是要站在公平、對等的立場上來講，每年台灣對中國大陸的出超這麼多，既然大陸釋出這麼多的善意、在經濟上面雙方依存度這麼高，他覺得台灣執政當局不應該硬生生地把經濟和政治去做切割。

李政宏續指，台灣在政治上不斷抗中親美，在經濟上又跟大陸是唇齒相依，既然經濟上大家是彼此互相依賴，台灣應該要有一個平等和互相公平對待的方式，「我覺得不要老是吃人家豆腐、要罵人家，這樣是不太公平的」。