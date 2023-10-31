裕隆自主品牌納智捷接單開紅盤，LUXGEN n7預購突破「8」千大關，會員預購活動一推出即締造亮眼佳績。納智捷也針對燃油車加碼促銷，11月推出LUXGEN全車系享「∞無限專案價」，讓全民一起體驗LUXGEN「純粹亮點，無限可能」的新世代品牌內涵，更代表感謝所有車主及純電會員們的支持與肯定，購車回饋最高可省下超過10萬元。

納智捷表示，凡於11月1日(三)起至11月30日(四)止，入主U6 NEO環景勁化版享無限專案價66.6萬(2) (含舊換新)(3)（原售價83.8萬），LUXGEN讓您以不到70萬的小資價格，輕鬆坐擁休旅車，享受202匹充沛動力及舒適寬敞車室，一次滿足崇尚操駕快感及生活樂趣，數量有限售完為止。

URX NEO 7人樂活版也享無限專案價(1)88.8萬（原售價99.8萬），標配ACC全速域且擁有物超所值的5人、7人多變大空間，完美結合高智慧科技與全方位安全，滿足家庭安全生活、戶外休閒、福祉樂活等多元需求；敬邀所有喜愛LUXGEN的準車主們，感謝好禮無限大Fun送，就是要讓您輕鬆入主無負擔。

國民跑旅U6 NEO不僅擁有極智安全科技、實用的AR View＋System行車AR影像系統、最新世代的LUXGEN THINK＋ 5.0人因介面，以及標配全新10.25吋極智炫彩數位儀錶板等，現正入主可享無限優惠價66.6萬(2) (含舊換新) (3)起，以超低預算輕鬆坐擁舒適大空間，讓您滿足駕馭樂趣與高性能外，同時成為跨界中最大部、最閃耀的焦點。

此外，擁有超大空間與高科技安全配備的URX NEO多功能休旅，除了多元用途的獨特定位外，亦可滿足全家大小的乘載需求，再搭載 ADAS先進駕駛輔助系統，涵蓋了AEB自動煞車輔助功能與ACC全速域主動車距調節巡航功能（含STOP ＆ GO），不只能低速跟車，還能跟車到停，適用的路況更多樣，無論是長途旅行或是受困車陣，都能減輕您的駕駛負擔，再搭配ARD擴增實境抬頭顯示系統，讓開車不必再低頭，高速行駛中更不易分心，有效降低意外事故發生。

以及搭載多項實用的人性化智慧科技，例如12吋多功能HD觸控螢幕、AR Around View＋環車AR安全影像、Eagle View＋360度環景影像、AR See-through View＋AR底盤透視影像等智慧服務功能的前瞻科技配備，讓行車更加安全又輕鬆，讓URX NEO陪伴您度過美好的每一天，成為無限風情萬種的大生活家，現正入主URX NEO 7人樂活版，享無限優惠價88.8萬。