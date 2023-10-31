日本外務省日前要求google公司應將「google地圖」內釣魚臺標示由「尖閣諸島 ／ 钓鱼岛群岛 ／ 釣魚臺列嶼」三種名稱並列方式修改為「尖閣諸島」。外交部今晚表示，外交部已指示我國駐日本代表處向日本外務省提出嚴正抗議，聲明我國擁有釣魚臺列嶼主權立場及事實不容侵犯。

釣魚台在谷歌地圖（Google Map）分別有中華民國所稱的「釣魚台列嶼」、中國大陸慣用的「釣魚島群島」，以及日本的「尖閣諸島」。但日本近期卻要求Google將釣魚台字樣移除，僅保留尖閣諸島（Senkaku Islands）。釣魚台教育協會要求我外交部應基於保護主權完整原則抗議，不容日本政府篡改名稱的無恥行徑。

外交部發言人劉永健表示，外交部已注意到日本外務省日前要求google公司應將「google地圖」內釣魚臺標示由「尖閣諸島 ／ 钓鱼岛群岛 ／ 釣魚臺列嶼」三種名稱並列方式修改為「尖閣諸島」的舉動，也已指示我國駐日本代表處向日本外務省提出嚴正抗議，聲明我國擁有釣魚臺列嶼主權立場及事實不容侵犯。

外交部再次重申，釣魚臺列嶼是我國固有領土，其他國家任何片面主張及行為均無法改變此一事實；我國政府一向秉持以和平理性方式處理釣魚臺列嶼相關議題，並呼籲各方切勿採取升高緊張情勢的舉動。