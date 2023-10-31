女星小S（徐熙娣）與圈外人許雅鈞結婚後，育有大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）、小女兒「許老三」許曦恩，三人各具特色，而小S和女兒們在社群上的互動，更帶動網友追蹤。今31日二女兒許韶恩（Lily）也應景的在萬聖節Cosplay成天使，絕美模樣吸引粉絲朝聖按讚。

Lily許韶恩在IG有近38萬人追蹤，她在萬聖節應景的分享Cosplay成天使造型，只見她迷濛勾人的眼神，讓波浪長髮垂落胸前，使雪白肌若隱若現；並穿上白紗短裙，隨著風吹過洩出修長美腿，身後配著一對天使翅膀，讓整體造型仙氣爆棚。

有粉絲看到照片誤以為是LE SSERAFIM 的一葉，讓其他網友認為「有一些部分很像」，也有人直誇「林志玲本人」、「第一眼還以為是林志玲」、「也太好看」、「可以直接女團出道！」、「天使本人」、「仙女超級美」。

而Lily許韶恩受矚目，是過去因參加全國中等學校運動會擊劍項目時，穿著帥氣的擊劍服，因一張脫面罩的仙氣爆棚的美照，在網路上瘋傳，被網友封為「新一代擊劍女神」，但隨著逐漸走紅受關注，她也坦言「還是遇到一些在背後議論自己的同學，但仍滿意現在的校園生活。」