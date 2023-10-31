新華社報導，中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬甯、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。習近平在講話總結中共十八大以來金融工作，分析金融高品質發展面臨的形勢，部署當前和今後一個時期的金融工作。李強對做好金融工作，作了具體部署。

會議指出，金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分，要加快建設金融強國，全面加強金融監管，完善金融體制，優化金融服務，防範化解風險，堅定不移走中國特色金融發展之路，推動中國大陸金融高品質發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力支撐。

會議稱，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，有的還很凸出，經濟金融風險隱患仍然較多，金融服務實體經濟的質效不高，金融亂象和腐敗問題屢禁不止，金融監管和治理能力薄弱。以全面加強監管、防範化解風險為重點，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

吸引更多外資金融機構和長期資本到中國大陸展業興業。增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，鞏固提升香港國際金融中心地位。

會議強調，要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險。切實提高金融監管有效性，依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區，嚴格執法、敢於亮劍，嚴厲打擊非法金融活動。及時處置中小金融機構風險。

會議認為，建立防範化解地方債務風險長效機制，建立與高品質發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構。

會議稱，促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等「三大工程」建設，構建房地產發展新模式。

會議指出，維護金融市場穩健運行，規範金融市場發行和交易行為，合理引導預期，防範風險跨區域、跨市場、跨境傳遞共振。加強外匯市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。