本土登革熱疫情卻仍舊嚴峻，依衛福部疾管署統計，全國本土登革熱個案數近日正式突破2萬例。國民黨台北市議員游淑慧卻驚訝發現，疾管署官網的登革熱分布圖獨沒標出台南市數字，直批是頭埋進沙子。對此，疾管署特別花3分鐘半教大家怎麼看到台南登革熱數字，原來還要有祕技才能看到完整訊息，因為手機螢幕不夠大、不夠顯示太長的數字。她質疑，版面有限更應該顯示嚴重疫情的縣市狀況，而非個位數的宜蘭苗栗？

游淑慧28日在臉書發文附圖直呼，「我在《新聞大白話》在查登革熱數據時，看到疾管署的官方網站……哪裡怪怪的？」只見疾管署官網顯示的登革熱分布圖，竟然不見確診破萬佔最多的台南市數字。「笑著笑著就哭了……是不在乎？還是不想被看到？頭埋進砂子，就以為別人看不到？」

「疾管署特別花了3分鐘半教大家，要怎麼看到台南登革熱數字。」游淑慧今(31日)又發文提到，原來官網打開後，還要有秘技才能看到完整訊息。原來是因為我的手機螢幕不夠大，不夠顯示太長的數字。有限的版面，程式設計的方式，更應該顯示嚴重疫情的縣市狀況，而不是個位數的宜蘭和苗栗？0個案的連江和金門。這麼複雜才能看到正確且完整的資訊，要一開始就在官網特別教學：「教你如何看到完整縣市病例數」。

游淑慧傻眼表示：「不管如何 謝謝疾管署的教學！」