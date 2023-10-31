美管制新規立即生效 英偉達對華AI晶片訂單或被迫取消

美國新的出口管制措施公佈後宣稱立即生效，可能迫使半導體巨頭英偉達（Nvidia）取消輸出中國價值高達數十億美元的人工智慧（AI）晶片訂單。外媒認為，美國政府此舉影響廣泛且巨大，勢將剝奪中國科技公司發展人工智慧所需的重要資源。

《華爾街日報》引述知情人士透露，英偉達今年輸往中國的先進製程AI晶片訂單已經完成交付，並且正爭取在新規訂於11月中旬生效之前提前交付2024年的部分訂單。

但上周美國政府致信英偉達稱，對包括中國在內的一些國家銷售高端晶片的新出口限制將「立即生效」。

知情人士說，包括阿里巴巴集團、TikTok母公司字元跳動和百度在內的中國AI及雲計算等科技業巨頭，早在今年初新禁令未宣布前對英偉達下了明年交貨的大規模訂單。其中一位知情人士說，這幾家中國科技巨頭大公司2024年訂單額超過50億美元。

英偉達發言人表示，該公司已經在著手向美國和其他地區的客戶提供其先進AI計算系統，並且正在尋求增加供應。這些系統使用的顯卡晶片受上述出口限制影響。這位發言人說：「短期內這些新的出口管制不會產生實質性影響。」

報導說，今年早些時候，英偉達公司首席財務官克雷斯（Colette Kress）曾表示，長遠來看，禁止向中國銷售人工智慧晶片將導致美國晶片產業永久性地失去機會。對人工智慧晶片的限制是拜登政府為限制中國獲得尖端晶片、人工智慧工具和其他技術所做的更廣泛努力的一部分，華盛頓認為中方可以利用這些技術來提高其軍事和網絡戰能力。

報導指出，10月17日公佈最新晶片出口規定，要求任何超過了性能基準的AI晶片在出口到中國和其他相關國家之前，必須獲得美國商務部的許可。英偉達首當其衝受到限制，因為該公司的人工智慧晶片是創建OpenAI的ChatGPT等流行人工智慧工具的關鍵，也是世界上最先進和部署最廣泛的晶片。

去年底美國政府實施了一套較寬鬆的晶片限制措施後，中國公司競相訂購英偉達的A800和H800晶片，這些晶片是為中國市場修改後符合規定的人工智慧晶片。然而，根據10月17日宣佈的更嚴格規定，除非獲得美國商務部的出口許可，否則英偉達必須取消這些訂單。

知情人士透露，在新的限制措施出台後，英偉達停止了從中國接受先進AI晶片的新訂單。該公司原計畫在規定的30天寬限期內，對之前下達的一些訂單進行催交，但是美國商務部決定新的限制措施要立即生效，這意味著提前交貨已不可能。