2024正副總統選舉，民進黨支持者看好民進黨總統參選人賴清德搭擋駐美代表蕭美琴共同參選。對此，賴清德在電視節目專訪時首度透露，當前副手人選共有6人，以女性居多，除了呼聲高的蕭美琴、前文化部長鄭麗君，還有其他領域人士，並稱女性會是優先選擇，至於蕭是否為優先名單的優先之上，他則說「YEAH！你可以這樣講。」

資深媒體人李四端的節目「大雲時堂」今日釋出賴清德專訪搶先看，內容提到賴清德被問到副手人選時說，現在的確有很多副手人選在考量，當前社會討論最多的是蕭美琴、鄭麗君外，還有人推薦科技和文化界人士，目前人選約有6人，女性佔居多、男性則是少數，接下來會先公布不分區，登記前才會公布副總統人選。

賴清德指出，他會優先考量女性副總統，但上述6人名單中，女性不是只有蕭美琴跟鄭麗君，還有其他女性，但目前不能透露，怕造成對方困擾，而蕭、和鄭都有被媒體曝光過，才說出名字。

李四川接著追問，蕭美琴、鄭麗君是否有和他談過副手問題，還是已經準備好和他搭檔參選？賴清德則說「沒談過我不知道」，但希望未來邀請女性副手時，不管是誰都能答應協助他為台灣打拚。對於李四川形容蕭美琴會是優先名單的「優先之上」，他也笑著表達贊同。