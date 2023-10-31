行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆揭露，明年度總預算幾乎各部會都編列了跨境備援系統，財政部甚至把所得稅資料跨境放在美國，質疑是不是因為要打仗？政府對兩岸和平沒有信心。對此，行政院長陳建仁強調，將請數位部、財政部一起來了解；財政部強調，所得稅資料目前並未備援在海外，但是有考慮建立備援系統。

賴士葆表示，他發現明年度總預算幾乎各部會都編了跨境備援系統，還抓到財政部把所得稅資料跨境放在美國，難道台美租稅協議要求這樣嗎？陳建仁認為，資料需要備援是對的，像政府資料有北中南的備援，但是跨境部分需要再了解。

賴士葆質疑，財政部稅務資料在台中早就有備援系統，為什麼要放美國？Google在台灣設了第一座資料中心，第二座、第三座最少花600億，微軟AZURE在桃園有395億投資，AWS也要在台北設計算中心，那為什麼不把備援系統放在國內，要跑去美國？

賴士葆說，正確答案應該是要打仗了，因為要圖個安全，不然為什麼要搞跨境？其他國家都來台灣當跨境備援的地方，但台灣卻跑出去，是否對自己沒有信心，政府對兩岸和平沒有信心，他自己問了銀行，銀行也在做這件事，銀行跨境備援都放在美國。

經濟部長王美花表示，這部分會向財政部瞭解，因為銀行有很嚴謹的規範。國發會主委龔明鑫也強調，國內金融資料、交易資料有規定不能離境。財政部則強調，所得稅資料目前並未備援在海外，但是有考慮建立備援系統，尚未確定地點，成本是考慮原因之一，這是可以討論議題。