教育部體育署31日於公務人力發展中心福華國際文教會館卓越堂舉辦「112年運動企業認證授證典禮」，現場由教育部潘文忠部長親臨表揚獲證企業，超過150家企業、近700位代表蒞臨與會，顯見政府與企業共同推動全民運動的決心。

112年運動企業認證共有154家企業獲證，獲證企業數再創歷屆新高，獲證企業中包含20家從第1屆就開始支持運動企業認證，持續投件、獲證的企業，預計將於115年累積效期滿10年後獲頒「金質榮譽榜」；也有企業在去年獲證後，今年邀約集團內所有子公司共同投件，其中13家公司更是攜手獲證，顯示運動企業認證所代表的規律運動能量、正面效果與標章形象被企業所認同。

運動企業認證授證典禮共有超過150家企業、近700位代表蒞臨與會。（體育署提供）

為了串聯獲證企業相互交流，體育署自110年起推動「運動年曆生態圈」，希望透過賽事、課程講座、互利優惠等方式促進企業互相交流，串聯彼此資源與商機，擴大企業周邊效應，發揮運動的團隊精神，在各自的業務領域達到互利互惠。今年運動年曆的積分賽事排名冠軍由提供賽事與課程，並積極推動員工運動的友信醫療集團獲得；第2至6名分別為上海商業儲蓄銀行股份有限公司、大中積體電路股份有限公司、固緯電子實業股份有限公司、正隆股份有限公司及高雄捷運股份有限公司。

授證典禮上以年度影片展現112年運動企業認證成果作為開場，並由體育署房瑞文副署長頒發i sports運動年曆積分賽賽事排名獎座。在簡短的企業交流後，由教育部潘文忠部長逐一頒發運動企業認證獎座並與所有獲證企業合影，現場的企業加油團大聲呼喊加油口號，使活動充滿活力與歡欣的氣氛。

運動企業認證舉辦8年以來，累計獲證企業家數達728家，影響職工總人數超過113萬人。未來將持續透過運動年曆生態圈，帶動更多企業加入運動企業認證的行列，將職場變成員工的運動主場，在忙碌工作之餘，也能同時兼顧健康管理，增進全民健康幸福。