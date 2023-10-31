台北市消防局119高效能勤務派遣系統，榮獲IDC亞太區「未來企業大獎(Future Enterprise Awards)-智慧城市-最佳數位政策獎」，今31日假新加坡新達城國際會議展覽中心受獎。（圖／消防局提供）

台北市消防局119高效能勤務派遣系統再傳捷報，繼10月19日勇奪IDC 2023臺灣區未來企業大獎後，今再次傳來捷報，榮獲IDC亞太區「未來企業大獎(Future Enterprise Awards)-智慧城市-最佳數位政策獎」，並由劉永洀主任秘書率得獎團隊於今31日假新加坡新達城國際會議展覽中心受獎，屢創佳績獲得各界肯定。

IDC是全球通信技術市場研究和諮詢的領先機構之一，本次亞太區未來企業大獎需先經過各國評選後再進入亞太區複賽，本專案自亞太區千餘件報名提案中脫穎而出，消防局「119高效能勤務派遣系統」獲得評審團肯定，實屬不易。

消防局莫懷祖局長表示119高效能勤務派遣系統歷時3年建置，自2022年1月1日正式啟用，經統計2023年1至9月受理報案件數約10萬件，119平均每日進線電話約1,000通，透過系統可多元受理報案精準掌握報案訊息、建構視覺化決策平臺以強化訊息傳遞媒介、空間定位即時偵測、數位資訊即時傳輸及跨域整合交通局CMS可變標誌系統，提醒市民避開災害現場周邊路線，進一步提升救災救護品質和效率，並期待未來導入智慧城市先進科技及應用，以打造快速、有效的消防救災救護服務，為市民創造宜居、安全的智慧城市環境持續努力。