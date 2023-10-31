LINE是許多台灣人愛用的聊天軟體之一，近日LINE新增了相簿整合功能，只要在聊天頁面點擊所有相簿圖示，就能一覽不同聊天室中的所有相簿及照片。一位女網友近日發現新功能後坦言，自己有一些過去捨不得刪除、不能讓另一半看見的照片，偷偷存在個人群組的相簿，「這功能推出之後只能忍痛刪除」，她身邊的女生朋友甚至因此發現現任男友和前女友的親密照，吵到快分手，貼文曝光後引發熱議。

所有相簿功能可一次確認所有相簿和照片。（記者陳又瑞攝影）

原PO在Dcard發文表示，LINE的新功能讓所有照片、相簿一目了然，本來她將一些捨不得刪除、不能讓另一半看見的照片，偷偷存在個人群組的相簿，另外還有一些跟過去友人、舊情人的合照，使用該功能都能清楚明瞭，更讓人感到進退兩難，「不刪會被現任看到，刪了會跳聊天視窗給相簿主人」，原PO身邊更有女生朋友看到現任男友跟前女友的親密合照吵到要分手。

對此，許多網友紛紛回應，「謝謝，我看到了 9 年前跟第一任男友的合影」、「之前不小心開過，全是工作上的相簿，馬上關了」、「我看到我過世好多年的媽媽」、「謝謝你，我決定不更新了，好人有好報」、「這個工程師是不是沒朋友還是沒有另一半，好可怕的功能」、「身為一名幼教老師，打開只看到滿滿的小孩照」。

另外也有不少人分享刪除照片的後果，「把群組照片整合在那邊的鳥功能，有發生好幾次有人亂刪群組照片，只是因為他覺得那是他的照片」、「千萬不要刪相簿，LINE訊息會跳出刪除的通知，不要問我怎麼知道…」。