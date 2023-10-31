國史館31日舉辦《蔣中正日記（1948-1954）》新書發表暨座談會，外界質疑蔣在寫日記時是否為了塑立形象刻意造假，對此，與會學者認為，《蔣中正日記》很多是蔣寫給自己看的工作記錄，沒有必要扯謊，造成自己日後的困擾，因此日記內容的真實性很高。

今天的新書發表及座談會，包括蔣中正家屬代表蔣方智怡、蔣友松、蔣友柏、及蔣友青、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、前國安會祕書長胡為真等人都出席與會。

在新書座談會中，民國歷史文化學社組長高純淑進行新書介紹，她表示早在十年前學界就成立了「蔣中正日記研究小組」，今天的出版是奠基於許多前人的研究基礎上。

教授薛化元則強調，許多人把日記內容完全視為歷史事實，進而做出錯誤的判斷。尤其日記記載的性質有著極大的差異，某些日記作者視為私密的記錄，並未想要公開；有些人則早已準備好未來會公開的日記，《蔣中正日記》很明顯是屬於後者。同時強調對於《蔣中正日記》的解讀，必須放在歷史的大時代脈絡之下，才能夠準確掌握。

輔仁大學名譽教授林桶法表示，《蔣中正日記》的意義及價值，在於它不僅是一個人的生活世界，而是整個近代海峽兩岸的大時代，日記的公開已有多日，但所有的研究者對於內容記載的可信度，幾乎無人懷疑，他並引用統計數據，證明《蔣中正日記》的開放的確能帶動學術研究的風潮。

中央研究院近史所助研究員蘇聖雄則從社群網路的留言提起，對於有酸民說《蔣中正日記》是「難民王」所留下的謊言大集合，意思是蔣帶來很多軍民來台，是「難民王」，並懷疑蔣會不會在日記中撒謊？

但蘇聖雄認為，就如民國歷史文化學社社長呂芳上所言，書的真實性很高，他認為《蔣中正日記》主要是寫給五類人看的：第一最重要的是蔣寫給自己看的，其中很多記錄著他所知的情報、所做工作等等，這部分蔣沒有必要扯謊，造成自己日後的困擾，當然蔣的判斷可能出錯，但不代表他會用來騙人。

第二則是給蔣經國看，蔣家父子長期會交換日記、互相省察，在蔣日記中可看到1955年他將其中一部分日記給蔣經國保管，蔣經國的日記中也提到拜閱父親的日記。

第三類是是不特定的黨政人士及大眾，已故的教育家羅家倫就曾回憶，蔣曾給他看過日記，並討論要付印，可見他有意識的要將日記給別人看，但是否會因此在寫時做修飾？這點應該不會，否則就會交給秘書來做，寫日記時每天想如何編造也是不不合理的。

第四是呼應中國長久以來藉由日記寫作呈現的修身與道德傳統，因此蔣在日記中功過並陳、自我反省，偏向認為自己行的正做的直。第五則是給耶穌基督看，反映在《蔣中正日記》內存有大量的聖經文字。