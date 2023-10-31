股神巴菲特（Warren Buffett）長年合作夥伴、波克夏海瑟威副董事長孟格（Charlie Munger），近日首次登上Podcast舞台，接受《Acquired》節目專訪。高齡99歲的孟格大方分享他的投資觀點，也談到他對中國大陸與比亞迪的看法。

在長達1小時6分鐘的節目裡，孟格談到了他熱愛的好市多、過去的投資經歷以及與巴菲特的關係。除了讚許巴菲特在日本的投資是不二之選，他也發表了對中國的看法。

在孟格看來，大陸經濟在未來20年幾乎比任何其他大型經濟體都有更好的前景，

而且大陸的巨頭公司比其他任何地方的巨頭都更強大、更好，價格也便宜許多，他自然願意在個人的投資組合中承擔一些來自大陸企業的風險。

孟格曾盛讚比亞迪是他歷來最喜歡的股票。這次受訪時，他更稱比亞迪是個「奇蹟」，「這個傢伙（指王傳福）是個天才」。孟格表示，王傳福有工程學博士學位，每周工作70小時，擁有極高智商，當他看到別人的零件後，早上看看、下午看看，他就可以做出來了，「我從未見過這樣的人。他可以做任何事。他是一個天生的工程師，是一個能把一切都做出來的那種生產型管理者。」

若要把王傳福與特斯拉執行長馬斯克相比，孟格的說法是，王傳福是一個狂熱分子，知道如何親自動手製作東西，「比亞迪的那個傢伙（指王傳福）比馬斯克更擅長實際製造東西」。

另外，孟格雖曾形容台積電是「地表最強半導體公司」，但他在受訪時表示，台積電不是他會持有的公司，因為它並沒有像蘋果公司那樣真正擁有「自己的品牌」。