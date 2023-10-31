印度一名老翁27年前向法院訴請與妻子離婚，等了4年獲得地方法院批准，女方上訴之後遭到推翻。今年10月終於獲得印度最高法院審理，儘管法院認為兩人婚姻已「無法挽救」，仍駁回老翁的離婚申請案件。老翁為離婚努力了27年仍以失敗告終。

綜合法新社、印度「寰宇一家」（WION）電視台、美國奇聞網站「奇人異事中心」（Oddity Central）報導，印度最高法院本月10日駁回89歲男子巴尼薩（Nirmal Singh Panesar）訴請與82歲妻子離婚的案件。他與妻子帕拉姆姬（Paramjit Kaur Panesar）貌合神離已近40年。

巴尼薩於1963年與帕拉姆姬結婚，迄今已60年。巴尼薩曾是印度空軍軍官，也是合格醫師，帕拉姆姬原本是教師，兩人育有3名子女。1984年印度空軍把巴尼薩派往南部大城清奈（Chennai），妻子帕拉姆姬說什麼也不願意一同遷居，雙方感情就此破裂。帕拉姆起先與娘家父母同住，後來與兒子同住。

巴尼薩1990年退役，1996年他首度以虐待、遺棄為由向地方法院訴請離婚，地方法院2000年批准，同年帕拉姆姬上訴自稱履行義務努力維持婚姻，判決遭到推翻。又過了23年，巴尼薩的離婚案終於在今年10月初送進最高法院，然而他未能如願離婚。

印度最高法院12日發布判決書指出：「印度社會仍視婚姻制度為虔誠的、精神面的、無價的感情生命網。」帕拉姆姬向庭上表示，她不想帶著失婚婦女的「恥辱」死去，她已盡其所能尊重與丈夫之間的「神聖關係」，她也做好照顧丈夫晚年的準備。法院指出，離婚身分在現代社會可能已非恥辱，「但本案法院關注的是被告個人感受」，法院若行使裁量權判原告勝訴以解除雙方婚姻關係，對於雙方未盡公正，尤其對被告不公正，即使兩人婚姻破裂已無可挽回，法院傾向於不接受原告提出離婚的訴請。

巴尼薩想離婚可謂難如登天。印度大多數地區視離婚為禁忌，每100樁婚姻僅有1件以離婚收場。離婚必須獲得法院批准，通常只在具備證據顯示婚姻之中有殘忍行徑、暴力或承受過度經濟重擔的狀況，離婚方可成立。

此外，印度刑事司法系統也以長期積壓案件出名，部分案件可能拖了好幾十年方可解決。印度政府去年表示，全國法院等待審理的案件多達4320萬件。