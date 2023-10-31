知名作家吳淡如經常透過社群分享生活，知識淵博的她，除了有台灣大學中文所、EMBA商學組碩士和上海交大中歐國際工商學院EMBA外，目前也正在攻讀大陸湖南大學嶽麓書院歷史學博士。未料近日突然喪氣發文稱「其實我最近一直想著放棄」。

吳淡如分享近期頻飛大陸參加研討會，讀博後撰寫論文遇到瓶頸自認「不夠格」，文章開頭她直言「其實我最近一直想著放棄」，接著透露「為了發表一篇小論文，還被編輯罵了一頓。看吧，這肯定是一個報應，之前出書的時候，我總覺得是編輯應該幫我校正錯字，沒想到發表論文連一個標點符號錯了，或者是注釋的引用格式不對，都會挨罵」，只能道歉，並且虔誠的說謝謝。

吳淡如提到「兩岸都知道我就是那個大眾文學通俗作家，所以大家覺得我不夠格寫論文」，許多因素及挫折，也讓她萌生「不畢業也沒關係」的念頭。

不過冷靜思考後，吳淡如表示還是會加油繼續撐下去「被打敗沒關係，最後證明自己能力不行也沒關係，但是被嚇得落荒而逃，還真的不是太好意思的感覺」，決定先錄Podcast暫緩一下再前進。