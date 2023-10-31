位於北市中山區的錦新大樓35年奪25命，詭異傳聞不斷，有「台北第一凶宅」之稱，29日晚間19時許，1少女不明原因墜樓、倒臥後巷，民眾發現後送醫不治，詳細案情仍有待警方調查。

警方表示，警方調閱監視器畫面發現，少女獨自1人搭車北上，少女到達台北後走路、搭車都在看手機，不清楚是在找大樓位置或跟網友聯繫，由於少女的手機從高處墜落後摔壞，因此無法了解少女輕生的原因、生前跟誰聯繫，以及透過網路搜索過什麼。

警方事後通知家屬到場，家屬完全不知道女兒為何輕生，也不知道她當天會獨自跑到台北。

據了解，錦新大樓前身時代大飯店於1984年電線走火造成19死、49傷；「燒肉粽事件」則是女子因為感情問題跳樓輕生，卻壓死賣肉粽的小販，自己只受輕傷；2010年發生情侶雙屍命案等；該棟大樓2樓宗祠供奉上百牌位，形成活人死人同住奇觀，大樓裡更有許多「一樓一鳳」以及特種行業女子居住。

「錦新大樓」樓高14層，屋齡超過40年，屬林森商圈，總價3、400萬元仍屬偏低下，不少投資出租族群青睞，近年平均單價多有來到4字頭，走揚之姿不言可喻。至於租金上有來到高價，出於內部有做整理裝潢，甚至有包租代管狀況，不然租金水準應還是在單坪1000~1500元，屬於林森商圈老舊、複雜社區的租金表現，但租金投報率可有3%以上，吸引投資族群其來有自。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。