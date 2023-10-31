現代人注重飲食，如少油、少鹽的料理方式較健康，最近也有各種健康餐食越來越熱門，不過近日有網友購買了健康餐盒，回家打開一看卻發現內容物超級少，無言說「這樣的價格，我算是盤子嗎？」

鄉民「renna038766」昨（30）日在PTT八卦板表示，路過一間健康餐盒，看了一下決定購買135元的照燒豬來吃，但回家打開來一看，卻只有4片豬肉、幾樣青菜、2顆小番茄及一球地瓜泥，讓他無言問「這樣的價格，我算是盤子嗎？還是其實買到賺到，各位評評理」。

有些網友認為「這菜色135很便宜了」、「我吃過料更少更貴的，開盒覺得自己超盤的」、「便宜吧，我這最便宜的都要150起跳」、「台北現在物價暴漲，這樣不算很便宜但也沒到盤」、「不貴啊…一堆這種都賣180~200出頭的」、「這135可以給過了吧，吃過160料更少的」。

不過也有人說「健康盒本身就是給盤子買的名稱啊」、「誠心推薦你大賣場60元餐盒」、「就火鍋肉片，你超盤」、「滿滿便宜食材，50我都嫌貴」、「健康餐根本是智商稅」、「健康兩字就跟apple一樣買信仰的」。