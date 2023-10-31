2024總統大選「藍白合」似乎逐漸明朗，繼國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲30日進行政黨協商會議後，傳31日晚間朱立倫、柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜將會面，引發討論。對於藍白合，前立委郭正亮指出，藍營沒定案是有些人認為「柯仗著民調高就要東要西」，但柯認為自己會幫忙站台就是有貢獻，癥結點是「總統候選人產生方式」的程序問題，但侯友宜就是對全民調沒信心；郭認為，朱立倫最終會敲定程序定案「全民調」，這也是雙方唯一能夠下台階的方法，有程序才能向選民交代，否則會退選就會被說是被搓掉。

對於藍白會談，郭正亮31日中午在民眾黨網路節目《民眾之聲／眾亮集》表示，一定要朱、柯、侯，三個人談才算數，一定是主帥決定，但現在的問題是侯友宜自己，講白了就是侯對「全民調」沒信心，侯認為前高雄市長韓國瑜幫忙站台能吸引支持者，應該想等這個禮拜最新的民調。侯、柯近期是一起往上回升，賴下滑，就他觀察全民調應該是「柯文哲小勝」，所以侯會怕怕的；現在藍白合讓民進黨下架的輿論壓力太大，原先朱立倫是想透過「政黨協商」跳過全民調和民主初選，直接敲定，就像2004連宋配的時候一樣，但這一次很難照做。

郭正亮解釋，當時連宋配，裡面有一條是「宋楚瑜要回國民黨，直接接任黨主席」，黨機器會在宋楚瑜手上，且「連戰只當一任」，連戰是比較有信用的人，所以宋楚瑜就同意，當時宋的民調是比連高；但這一次藍白整合就完全無法這樣做。

對於最後結果，郭正亮表示，朱立倫畢竟是主席，最後還是要敲定一個程序，所以最後全民調應該還是會定案，連全民調都沒辦法定案，到底在協商甚麼？這是雙方唯一能「下台階」的方法，退選要有台階，才能跟選民交代，程序很重要，否則就會被說是被搓掉。

郭正亮分析，現在國民黨內沒有定案，藍營內部有人認為，「民眾黨是柯文哲一個人說了算，仗著民調高就要東要西」，但這說得有點過分，柯要的底線應該是「程序」，大家要政黨合作就是立法院、聯合政府合作，折射到內閣就是民眾黨會分到部份的部長；對柯來說，立委合作需要他站台，所以不管是否是正的，柯都有貢獻，那該分到的就該有，真正的問題還是總統產生的方式。