隨著中菲黃岩島船艦磨擦愈演愈烈，日本首相岸田文雄11月3日在菲律賓與小馬可仕總統舉行會談並達成共識後，日本將首次適用「友軍支援框架」，向菲軍提供海岸監視雷達以提升菲軍能力，應對中國在東海與南海升高的軍事形勢，從而有助於改善日本的安保環境。

據《共同社》報導，這項名為「政府安全保障能力強化支援」（OSA）的軍事合作框架是基於去年12月敲定的外交和安保長期指針《國家安全保障戰略》的制度下，於今年4月創設的友軍支援框架。由於這是全面開始直接支援他國軍方，因此也有人擔憂，戰後日本針對發展中國家實施的政府開發援助（ODA）等非軍事為核心的支援方式可能發生變化。

日本首相本周訪菲律賓將商訂友軍支援框架，提供海岸監視雷達以提升菲軍能力，應對中國在東海與南海升高的軍事形勢。圖為中國海警船與菲律賓海警船發生海上磨擦。（圖／路透）

相關人士透露，岸田將在與小馬可仕的會談中，商定由日本提供海岸監視雷達、以及有助於提高「海域態勢感知」（MDA）能力的器材。預計兩人還將同意啟動使自衛隊與菲軍部隊相互順暢往來的《互惠准入協定》（RAA）的締約談判。大幅擴充包括美國在內的3國聯合訓練，力爭提升威懾力。

日本首相岸田將訪問菲律賓與馬來西亞，預計將公開支持菲馬兩國在南海的立場。（圖／美聯社）

報導說，岸田在訪問菲律賓後將接著訪問馬來西亞，與該國總理安瓦爾．易卜拉欣舉行會談。岸田擬與馬國磋商加強安保合作的措施，包括提供使用OSA的旨在警戒監視與收集情報的器材等。

《共同社》指出，日本政府在2023年度預算中，就OSA列入了20億日元（約合台幣4.15億元）預算，計劃將菲律賓、馬來西亞、孟加拉和斐濟列為實施軍事合作框架的候選國。日政府表示在2024年度預算申請中再列入21億日元（約合台幣4.36億元），還將追加不公開金額的「事項要求」，計劃新增蒙古等作為合作對象國。