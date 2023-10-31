恐怖片《屍禁》（SEWU DINO）改編網路瘋傳真實靈異原型，電影結合東南亞「下降頭文化」與「鬼洗屍」神祕儀式，駭人打造降頭電影的恐懼新癲瘋，讓擅長鬼片類型的導演齊莫史坦波一看到劇本就決定接下，直呼：「絕對沒看過的邪門降頭，絕對能夠被嚇到！」以8億台幣的驚人票房，狂吸500萬觀眾進戲院試膽，榮登2023年度票房之冠，也是印尼影史最賣座本土電影第7名。

今（31日）釋出正式海報與預告，海報中與「屍」相伴的畫面令人不寒而慄，預告呈現令人毛骨悚然的「屍淨」劇情，女主角席莉為了高薪，沒想到卻被騙去山上幫人「鬼洗屍」，為全身屍化的中邪女孩每日擦澡，必須與其他兩位女傭完成1000天的淨化儀式，否則將性命不保。擦澡過程怪事不斷，中邪女孩不僅會突如其來鋸齒爆咬女傭手掌，瞬間鮮血直流，整個人猶如抓狂般邪笑不自然攀爬，最後一幕更驚見半身女鬼漂浮在空中，還超詭異瞬移吹熄燭火，網友嚇壞「不可能還幫鬼近距離擦澡！」

《屍禁》改編自社群軟體X（前為Twitter）匿名帳戶SimpleMan上傳的恐怖故事，真實取材自女主角席莉的親身經歷，貼文不僅在網路上瘋傳，登上印尼熱搜排行榜冠軍，超過20萬讚數與數萬次轉發，後續更受印尼最大的電影製作公司看中翻拍成電影，由印尼影史票房冠軍之作《KKN舞者村社區服務計劃》馬諾吉旁遮普（Manoj Punjabi）擔當監製，聯手《蜈蚣降》、《虐殺人魔》印尼恐怖大師齊莫史坦波（Kimo Stamboel），近期也風光提名印尼媒體電影獎七項大獎，包括恐怖類型最佳影片、最佳女主角等，口碑票房雙收。電影將於12月1日在台上映。