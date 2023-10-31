耶誕節即將在下個月登場，許多人已經磨拳擦掌開始準備應景的道具。一位女子近日發現，LED聖誕場景燈籠裝飾已在美式賣場好市多上架，除了平時可當擺飾，當作夜燈時使用時，裡頭流動的亮片還可以不斷折射燈光，相當吸睛，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近好市多上架了LED聖誕場景燈籠裝飾，價格為779元，使用的是3顆2號電池，當作夜燈時相當漂亮，「關燈後裡面的亮片還會流動，跟著燈一閃閃的折射」，讓整個房間像是一個巨大的水晶球。

對此，許多網友紛紛回應，「燒到我了」、「這個當臥室夜燈的話，睡覺會不會…不過燈真的蠻有趣的」、「蠻美的耶」、「好有氣氛」、「超美的天啊，好勸敗」、「感覺可以當小夜燈」、「這個真的好漂亮」。

根據好市多官網，LED聖誕場景燈籠裝飾共有耶誕老人、雪人、村莊3種款式，透過亮片飄雪模擬浪漫雪景，有精巧可愛的細節，可定時開燈6小時、關燈18小時，產品內不含電池，僅適用於室內裝飾。