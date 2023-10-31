今晚就是萬聖夜，Apple TV＋日前應景推出《恩菲爾德鬼屋》（The Enfield Poltergeist）紀錄片影集，講述史上最著名的真實鬧鬼事件，也是狂賣台幣破百億票房賣座電影《厲陰宅2》的原型故事，將神還原超自然現象調查員莫里斯葛羅斯（Maurice Grosse）與目擊者的訪問現場並結合超過250小時的珍貴錄音檔，呈現令人毛骨悚然的撞鬼全記錄。

70年代的英國，在倫敦的恩菲爾德地區，在一間民宅內發生了超自然事件，竟目睹家具自行移動、夜深人靜的夜晚聽見敲門聲，此案件也驚動英國各大媒體登上頭條，對當時的民眾產生巨大影響並深深烙印在英國人心中，改變了人們對超自然現象的看法。這個驚悚故事不僅被廣為流傳，也改編為電影《厲陰宅2》並出現在許多紀錄片、電視劇和舞台劇中，至今仍廣受觀眾的高度關注與好奇。

全新共4集的《恩菲爾德鬼屋》紀錄片影集，由艾美獎7項入圍原創紀錄片《我還是我：米高福克斯》主創團隊打造，《深水》紀錄片導演傑瑞羅斯威（Jerry Rothwell）執導，以超自然現象調查員莫里斯葛羅斯（Maurice Grosse）訪問相關人員時所錄製下來的音檔原音呈現，演員們將錄音檔中所發生的場景和內容還原演出，當年的目擊者也將現身受訪說明撞鬼紀錄。