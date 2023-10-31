Volkswagen（福斯）在台60周年，甫上任的台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp今表示，看好2023將刷新品牌在台銷售紀錄，年度銷量將超越1.3萬輛，超越2018年的銷售高峰。

同時，Steffen Knapp宣布，確定將於2024年第二季率先引進純電休旅The ID.4和純電跑旅The ID.5，以及GTX性能車型。他強調，台灣福斯汽車將會以契合市場需求的車款為主，持續滿足台灣車主。

台灣福斯表示，受惠於MEB模組化平台技術，The ID.4和The ID.5不只有寬敞車室空間，同時在安全科技方面，雙雙榮獲Euro NCAP五星最高評價，The ID.4更獲IIHS「最高安全獎項TOP SAFETY PICK＋」，在擁有高續航里程外，提供消費者無後顧之憂的駕馭體驗。

除此之外，GTX性能車型滿足渴望熱血操控的車迷，即便進入電動車的時代，駕控樂趣也不容妥協。