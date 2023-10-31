2023年全國國中盃羽球錦標賽10月27日到11月5日在屏東縣立體育館展開，今年有超過2500名選手參戰，比賽場次多達1200場，10月31日進行團體組決賽，現場觀眾爆滿，親友團熱烈為選手加油，國中男團由桃園市光明國中封王，國中女團則是由台北市中山國中勇奪冠軍。

桃園市光明國中教練紀宏明表示，球隊從今年4月全國中等學校運動會結束後，便開始全力為國中盃的比賽做準備，對於這些小選手們對訓練的認真付出，他深感欣慰。

另外，紀宏明特別讚揚球員李銘川和陳冠華，他們作為隊伍的學長，經常鼓舞學弟們，積極引導隊友發揮潛能，贏得光明國中羽球隊創隊12年以來首冠，紀宏明也對總教練莊偉廷多年來用心經營表示感激，並期望球隊未來可以在國際比賽中大放異彩，為台灣培養更多優秀的青年國際選手。

台北市中山國中教練劉筱柔透露，球隊暑假期間便開始進行移地訓練，參加和高中生對打的友誼賽、以及國際賽等賽事磨練，這些訓練和比賽大幅提高選手的技術水準，也增強小選手臨場發揮與自信心。

劉筱柔認為蘇筱婷和江品萱在比賽時的心理狀態非常出色，展現比平常更為穩定的表現，也很開心這幾個月來選手、教練和家長的共同努力都終於得到回報，也感謝校方全力支持。

台北市中山國中奪得國中盃羽球賽女團冠軍。（中華羽協提供）

桃園市光明國中羽球小將李銘川。（中華羽協提供）