哈瑪斯與以色列之間的這場戰火，讓許多巴勒斯坦兒童陷入水深火熱的困境。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的戰火進入第4周，至周二（31日）已打了25天。以色列地面部隊上周末攻入加薩走廊北部，以軍聲稱與哈瑪斯「大規模交火」之餘，空襲行動也未鬆手，不斷有巴勒斯坦人死於狂轟濫炸，僥倖活命的人不僅得面對生離死別，還得設法在艱難的條件之下活命。

英國廣播公司（BBC）周二報導，以軍聲稱擊中300多個攻擊目標，攻擊重點仍是加薩北部，但持續空襲「加薩走廊所有地區」。

BBC的記者在加薩走廊南端靠近埃及邊界的拉法市（Rafah）埃納賈醫院（El-Najar Hospital）直擊令人鼻酸的場面。救護車駛抵醫院，車門一開，紅新月會急救員抱著一名從瓦礫堆底下救出的幼兒衝往急診室交給一名醫師。幼兒名叫茱莉亞（Julia），她今年才18個月大，背部染血。醫師抱著茱莉亞走向一張病床，病床上有一名5歲大的女童珠麗（Joury），同樣是從斷垣殘壁之中生還，額頭受了傷，正在接受急救。珠麗一見到茱莉亞，立刻哭喊「我心愛的妹妹......」，小妹妹也跟著大哭。旁邊一名少年也忍不住哭了起來。

一對5歲與1歲半的小姊妹遭遇空襲受傷，兩人幸運生還獲救在加薩走廊南部的醫院重逢，雙雙嚎啕大哭。

這對小小姊妹的叔叔說，一家人原本正在吃午餐，隔壁建物遭遇空襲，這家人的房屋也跟著毀壞，小姊妹雙雙受困。接受醫護簡單包紮傷口之後，這對姊妹隨著家人離開了醫院，臉上仍布滿驚恐之情，眼角淚水未乾。

以色列對於加薩走廊的民生圍困手段已持續多日。即使國際人道援助日前終於得以透過走廊南端的拉法關口（Rafah Crossing）進入加薩，距離拉法不遠的南部城市甘尤尼斯（Khan Younis）食物飲水依然不易取得。以色列聲稱會恢復對於這個地區的飲水供應，但加薩沒有燃料能把供水加壓送往民宅。聯合國的水車停在納瑟醫院（Nasser Hospital）外，好幾百人拿著瓶子排隊等候領取少量的飲水。

加薩民生物資短缺，公眾秩序瀕臨崩潰，巴勒斯坦人陷入爭搶食物的艱難處境。

一名男子周一向BBC記者表示，他排了6個鐘頭，好不容易領到5片麵包。當地居民希望成立人道走廊向難民提供穩定的民生物資，他們只求能讓家人吃到食物喝到水，其餘已經顧不得了，活著是為了生存下去。

哈瑪斯掌控的加薩衛生當局說，自7日以色列密集空襲加薩走廊以來，已有8525人喪生，包括3542名孩童、2187名婦女、130名醫療衛生人員。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周一晚間表示「現在是戰爭時刻」，拒絕外界籲求停火的呼聲。以色列這一方死者仍為1400多人，哈瑪斯挾持人質239人。