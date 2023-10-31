人氣超高的網路節目《木曜4超玩》擁有百萬粉絲訂閱，今(31日)是一年一度萬聖節，許多藝人都透過社群網站曬出精心裝扮，主持人邰智源也應景PO出與泱泱、阿部瑪利亞一起裝扮人氣動漫《咒術迴戰》的合照，沒想到大批網友歪樓笑稱「終於看到有人cos冰冰了」。

邰智源在IG曬出萬聖變裝，合體搭檔泱泱、阿部瑪利亞，兩人明顯是cosplay高人氣動漫《咒術迴戰》中「五條悟」及「天內理子」的角色。而邰智源戴上一頭黑棕長假髮，用心刷假睫毛，畫上超厚煙熏眼妝，扮演「夏油傑」一角。

發文與大家互動，邰智源笑稱「好了，今天晚上的重點人物，知道我是誰了吧」，沒想到貼文底下卻冒出網友歪樓刷留言「終於看到有人cos冰冰姐了」、「右邊是不是故意畫得不像才不會被原著講侵權」、「這太好笑了」、「三位的cos真的很到位！一目了然！五條悟、天內里子、史豔文」，掀起熱議，效果十足。

邰智源cos《咒術迴戰》，遭指撞臉白冰冰（右），效果十足。（圖／翻攝自邰智源IG）

日前台灣影音創作者盛事「走鐘獎」在高雄流行音樂中心盛大舉行，邰智源被譽為最會「feat」的YouTuber，在頒獎前特地澄清有關《木曜4》製作團隊出走潮的不合謠言，直言他們感情都很好，更力挺前製作人陳百祥，請大眾繼續支持他，感動大票網友。