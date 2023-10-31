消防隊在現場射水灌救。（翻攝畫面）

新北市新莊區化成路398巷內的一間工廠，今天（31日）晚間10時許，發生工廠大火，位在巷弄內的工廠，在消防隊獲報到場時，已經全面燃燒，火勢相當猛烈，由於工廠鄰近住戶，附近住戶紛紛逃往戶外安全區，避免被火勢波及。

新莊化成路全都是火警冒出的濃煙。（民眾提供）

新北市新莊10月31日晚間發生工廠火警，警消正在搶救中。（新北市消防局提供／呂健豪新北傳真）

新北市新莊10月31日晚間發生工廠火警，警消正在搶救中。（新北市消防局提供／呂健豪新北傳真）

消防局表示，當時獲報就立即派遣多個分隊前往，工廠位於巷弄內，轄區分隊到達時，現場已經有明顯大量火煙，立即佈水線防止火勢延燒，並同步請附近住戶疏散至安全區域，目前火勢已經控制，燃燒面積約270坪，請民眾不要靠近圍觀，詳細起火原因，還有待火勢完全熄滅後調查才可釐清。