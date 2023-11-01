台北市教育局委託捷運局在萬大樹林線「加蚋站」，建造東園國小捷運共構大樓，預計2025年可正式啟用，今日舉辦上樑典禮。教育局指出，共構大樓內部規畫游泳池、棒球打擊場等，鄰近的國小也可以一起使用，共享資源。

東園國小捷運共構大樓外觀，是以東園特色課程棒球和藝術創新作為設計主軸，各樓層規畫活動中心、游泳池、演藝廳、多功能教室、棒球打擊練習場、棒球典藏館、藝術教育空間及停車場。教育局表示，東園國小與萬大國小僅一牆之隔，未來捷運共構大樓完工，兩校還可以共享游泳池、活動中心等設施。

教育局副局長鄧進權指出，東園國小棒球棒表現佳，內部規畫重訓室、打擊練習場，可讓學生能力更進步，未來規畫整併萬大國小跟東園國小的操場，蓋成一座棒球場供學生練習，地下空間可建停車場。

教育局表示，此次捷運共構工程委託捷運局代辦，中興工程顧問股份有限公司設計監造、大陸工程股份有限公司承造，捷運萬大樹林線完工通車後，有望帶動南萬華加蚋地區的交通發展和經濟繁榮。

此外，教育局補充，東園國小捷運共構大樓公共藝術設計，是以加蚋地區的歷史沿革和東園國小校史為出發點，在學校圍牆的鐵窗花引領大家走進加蚋歷史長廊，細細品味加蚋三寶、東園街店家的傳統與創新、東園國小御大禮紀念碑等，緬懷於時光隧道中，社區民眾亦能藉此瞭解加蚋地區的發展興衰脈絡。