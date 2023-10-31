Google瀏覽器(Google Chrome)以搜尋能力著稱，加上許多好用的外掛程式，問世短短4年市占率就超過IE達到全球第一，如今65%穩坐龍頭寶座。但近日網友們發現，Google搜尋常搜尋不到特定18禁網站，實測後才發現竟是遭到「和諧」，氣得大罵開倒車，揚言換瀏覽器。

PTT鄉民今天(31日)發文表示，從凌晨開始不少人在X(原twitter)上哀號直呼搜尋不到二次元同人網站，例如DLsite、FANZA等18禁網站，原先以為是網站出問題，但實際測試後才發現，竟然是Google Chrome在「搞鬼」，將搜索結果過濾掉。

網友指出，要去Google瀏覽器設定裡面將個人化搜尋結果停用，才能正常顯示。(圖／PTT)

鄉民表示，就算停用安全搜尋機制一樣無法搜尋，唯一解法就是到設定頁面，停用「個人化搜尋結果」才能正常搜尋，但停用個人化搜尋又會讓過往的Google搜尋結果被清空。

消息引發網友熱烈討論：「早就肚爛Google政策很久了，現在都開無痕」、「一堆A片網站都可以正常搜尋，就是二次元不給你色色」、「虧他們口號是don't be evil，現在是be the evil」、「最近一年Google搜尋的本地化傾向變得很嚴重，用全英文去搜尋還撈到一堆台灣資訊」、「沒事學什麼國防布」、「個人化搜尋早關了，一點用都沒有」、「難怪早上什麼都搜尋不到，原來不是我的問題」、「準備換瀏覽器了，YT在搞，Google還幫忙偵測」、「昨天怎麼搜都沒有，原來是被擋掉...」、「推特也是越來越和諧啊」、「G姐不給你色色了」。

但也有人直言，看起來比較像是有兩組工程師搞設定功能，結果反而搞到搜尋引擎本身的設定跟帳戶的設定有衝突。