排灣族歌手舞炯恩曾以新人之姿躍上國際，2018年主演的電影《阿莉芙》讓他一舉奪下台北電影節最佳新進演員獎。熱愛舞台的他被封為「台灣碧昂絲」，近來推出族語專輯《Vusam種子》。

只見他全身塗上金粉，用心打造「純金維納斯」造型，更笑說「事情大條了」，「拍了八個小時，眼睛一直卡粉，要不停點眼藥水，差點瞎掉。」接著感嘆：「全身毛孔被金粉堵塞，連行李箱都是一堆金粉，片場也出動了清潔公司處理，回家卸了三天才全掉，但照片真是美，我很滿意。」

對於新專輯《Vusam種子》，舞炯恩說：「Vusam種子在排灣族話有『長子』的意思。」表示自己也是家中的長子，下面有6個妹妹，《Vusam種子》專輯不僅帶著舞炯恩成長個人色彩，也探討「都胞」（在都市出生長大的原住民青年）視角，並探討「部落青年外移」、「原住民工藝傳承」、「身材容貌焦慮」、「原住民文化的敏銳度」、「文化傳承的斷層」、「部落LGBTQ族群」等重要議題。